Nijerya'da intihar saldırısı

Rusya'da bir şirket 34.17 karatlık sarı bir elmas buldu.

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Galatasaray'ın kasasına 8 milyon TL girdi

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması da dahil olmak üzere çıkardığı 3 maçlık kombinelerden 8 milyon TL kazandı.