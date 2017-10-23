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Nijerya'da intihar saldırısı

Nijerya'da düzenlenen intihar saldırılarında 13 kişi öldü saldırının Boko Haram tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

23.10.2017 - 10:05
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki intihar saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Üst düzey emniyet yetkilisi Damian Chukwu, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Nijerya'da intihar saldırısı

SALDIRIDA BOKO HARAM ŞÜPHESİ

Saldırıların birinin Maiduguri diğer ikisinin ise Muna Dalti kentinde yapıldığı kaydedildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.







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