Nijerya'da petrol kuyusunda yangın: 30 ölü

Adana'da 6 aylık bebeği Muhammed Mahir'in ağlamasını engellemek için ağzını ve burnunu kapatarak öldüren kadın hakkında dava açıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Haziran ayı bütçe açığı 13,7 milyar lira oldu" dedi.

Muş'ta yaşayan 62 yaşındaki Nazım Uzunboylu, her gün okuduğu gazeteleri 48 yıl boyunca arşivledi.

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Yol verme kavgasını ayıran esnaf, vuruldu

Pendik'te trafikte kavga eden iki sürücüyü ayıran Bayram Baydar, sürücü tarafından vurularak öldürüldü.