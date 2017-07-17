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Nijerya'da petrol kuyusunda yangın: 30 ölü

Nijerya'da petrol kuyusuna yapılan saldırı sonucu yangın çıktı.

17.07.2017 - 10:52
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Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletindeki petrol kuyusuna yapılan saldırı sonucu çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilisi Hafiz Inuwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kuyulara saldıran kişilerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Nijerya'da petrol kuyusunda yangın: 30 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Inuwa, olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Öte yandan "Nijer Deltası İntikamcıları" adlı bir grup, ülkenin petrol bakımından zengin delta bölgesindeki petrol boru hatlarına zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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