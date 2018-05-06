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Nijerya'da silahlı saldırı: 45 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 45 sivil hayatını kaybetti.

AA | 06.05.2018 - 21:26..
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Nijerya'da silahlı saldırı: 45 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki Güvenlik ve İyi Yönetim Grubunca yapılan yazılı açıklamada, bir grup silahlı saldırganın Kaduna eyaletine bağlı Gwaska köyü sakinlerine ateş açtığı belirtildi.

EN AZ 45 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi altında alındığı ifade edildi.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Kaduna'da geçen hafta bir maden bölgesindeki silahlı saldırıda da 14 madenci yaşamını yitirmişti.

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