Nijerya'da vali, kız kardeşini 'Mutluluk Bakanı' yaptı

Nijerya'da Imo Eyaleti'nde yeni oluşturulan makam, diğer 27 bakanla birlikte yapılan yemin töreninde açıklandı.
Nijerya'nın Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha
MUTLULUK VE ÇİFLERİN MEMNUNİYETİNDEN SORUMLU BAKAN
Vali Rochas Okorocha'nın Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakanı olan kız kardeşi Ogechi Ololo'nun yeminin ardından tam olarak ne iş yapacağı bilinmiyor. Ololo kardeşinin özel kalem müdürlüğünü ve ailevi konularda özel danışmanlığını yapmıştı.
Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakanı Ogechi Ololo
YENİ BAKANLARA CİDDİYET ÇAĞRISI
Okorocha tüm bakanlarına yeni görevlerini ciddiye almaları ve "vizyonlarını" gerçekleştirmeleri için yerel makamlara yardımcı olmaları çağrısı yaptı. Nigeria Daily Post gazetesinin haberine göre vali "Hileli işlere ve hiçbir şekilde yolsuzluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Miskinlik ve tembelliği de kabul etmeyeceğiz." dedi.
VENEZUELA'DA 2013'TE KURULMUŞTU
2013'te de Venezuela'da Mutluluk Bakanlığı kurulmuştu.
Kuruluşunu Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun duyurduğu "Yüksek Sosyal Mutluluk Bakanlığı" geçen yıl kanserden ölen Hugo Chavez'in başlattığı yoksullukla mücadele programlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.