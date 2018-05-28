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Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler

Nikaragua'da kesintilere karşı başlayan protestolar, hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 08:57..
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Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega ve eşi Başkan Yardımcısı Rosario Murillo'nun istifasını talep eden binlerce gösterici, başkent Managua'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte sokağa çıktı.

Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİ

Yolları keserek sloganlar atan göstericiler, Ortega'nın geçen ay emeklilik ve sosyal güvenlik kesintilerine karşı sokağa çıkmaya başlamıştı. Ortega protestoların ardından kesintileri iptal etse de protestolar hükümet karşıtı bir hale büründü.

Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler

80 KİŞİ ÖLDÜ

Haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 76 kişi yaşamını yitirdi.

Polis ve görgü tanıklarına göre cumartesi günü düzenlenen gösterilerde de dört kişi hayatını kaybetti. Katolik Kilisesi hükümetle protestocular arasında bir müzakere başlatmış ancak bu girişim çarşamba günü çökmüştü. Leon kentindeki protestolara liderlik eden Francisca Ramirez, "Bizi kurşunlarla sokaklardan uzaklaştırmak istiyorlar" dedi. Ortega ise çetelerin protestoları ele geçirdiğini savunuyor.

Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler

MUHALEFET ORTEGA REJİMİNİ İSTEMİYOR

1970'lerde Anastasio Somoza diktatörlüğüne son verilmesini sağlayan Sandinista hareketinin gerillalarından olan Ortega'nın muhalifleri, Ortega ve eşinin birer diktatör gibi davrandığını öne sürüyor.

Nikaragua'da hükümet karşıtı gösteriler

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