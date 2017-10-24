Nişanlısı barışma isteğini reddedince dehşet saçtı

Elazığ'da dün akşam, yaklaşık bir yıldır aralarında tartışma yaşandığı gerekçesiyle, E.T.’nin ailesi M.K.'nin ailesine nişanı attıklarının haberini verdi.

M.K.’nin ailesi, gençleri barıştırmak için akşam saatlerinde E.T.’nin evine ziyarete gitti. M.K.'nin tüm çabalarına rağmen genç kız barışmak istemediğini söyledi.

POMPALI TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine öfkelenen M.K., evin önününe park ettiği otomobilden pompalı tüfeğini alarak sokak arasında rastgele havaya ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle büyük korku yaşayan çevredekiler, polise haber verdi.

OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Şehir magandası M.K. otomobiliyle kaçarak uzaklaşırken, olay yerine Özel Hareket timleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.

Ölen yada yaralanan olmayan olaydan sonra polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.