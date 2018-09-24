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Nişanlısının eski kocasını çocuklarının önünde öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, nişanlısının eski kocasını aracının içnde öldürdü.

İHA | 24.09.2018 - 06:46..
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Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki yolda akşam saatlerinde, 46 NR 553 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Doğan, önünde seyreden 15 DD 771 plakalı otomobilinden inen A.A.’nın (45) silahlı saldırısına uğradı.

2 ÇOCUĞUNUN YANINDA CAN VERDİ

İbrahim Doğan, iki çocuğunun yanında kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle otomobilinin içinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası kaçan şüpheli A.A. polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Nişanlısının eski kocasını çocuklarının önünde öldürdü

Cinayet zanlısı, emniyetteki ifadesinde, öldürdüğü kişinin nişanlısının boşandığı eski eşi olduğunu ve bundan kaynaklı bir husumet sebebiyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

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