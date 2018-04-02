Nissan 1 milyon elektrikli otomobil satacak

Nissan Motor Co., Ltd, orta vadeli stratejik planı ‘Nissan M.O.V.E to 2022’ çerçevesinde elektrikli araç satışlarını arttırmayı, otonom sürüş sistemlerini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve araçların bağlanabilirlik özelliklerini hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı. Nissan, stratejik planı doğrultusunda 2022 yılına kadar tamamen elektrikli araç veya e-Power güç ve aktarma organlarına sahip olmak üzere yılda 1 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ CROSSOVER YOLDA

Şirket, ‘Nissan M.O.V.E to 2022’ stratejik planı çerçevesinde, Yeni Nissan Leaf ile elde edilen başarıyı geliştirerek 8 adet tamamen elektrikli araç modeli geliştirecek ve farklı markalar altında Çin pazarında elektrikli araç operasyonunu genişletecek. Nissan ayrıca, IMx Concept’ten esinlenerek küresel bir elektrikli crossover araç tanıtacak.





NISSAN LEAF NEW YORK 'TA ÖDÜL ALDI

Nisan Leaf, New York Auto Show öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En İyi Otomobilleri’ ödüllerinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ seçildi. İlk pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana 300.000’den fazla satılan Nissan Leaf, geçtiğimiz haftalarda ‘Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı’ tarafından ‘5 Yıldız Güvenlik Ödülü’ne layık görülmüştü.