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Nobel kimya ödülü sahiplerini buldu

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, bu yılki Kimya dalındaki ödül Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'e verildi.

04.10.2017 - 12:56
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Geçtiğimiz yıl Nobel Kimya Ödülü'nü Fransız Jean Pierre Sauvage, İskoçyalı James Fraser Stoddart ve Hollandalı Bernard Feringa'nın oldu. Üç bilim insanı, moleküler makinelerin sentezi ve tasarımı alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Nobel kimya ödülü sahiplerini buldu

Ödül duyurusu yine adet olduğu üzere Akademi'nin sosyal medya hesasbından duyuruldu. Bilim insanlarına ödülü kazandıran çalışma, geliştirdikleri "Çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu" oldu.

Nobel kimya ödülü sahiplerini buldu

GEÇEN YIL SANCAR KAZANMIŞTI

Nobel kimya ödülü sahiplerini buldu

2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine çalışmasıyla kazanmıştı.

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