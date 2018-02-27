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Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi

Nobel ödüllü Tevekkül Karman, Şirin Ebadi ve Mairead Maguire Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek, yaşananları tanıklarından dinledi.

AA | 27.02.2018 - 02:22..
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Karman, kamplarda onlarca Arakanlı Müslüman ile görüştüklerini ve onların hikayelerini dinlediklerini belirterek, "Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlar arasında toplu katliamlar, toplu tecavüzler, insanları yakmak, çocukları babalarının, babalarını çocuklarının gözleri önünde asmak, evlerin yakılması, evleri, tarlaları, malları zorla alma, insanları topluca yerlerinden etme var." dedi.

Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi

"ÇOCUKLARA BİLE TECAVÜZ ETTİLER"

Kamplarda görüştüğü kadınlardan birinin askerlerin minik oğlunun boğazını kestiğini ve cansız bedenini nehre attıklarını, tüm bunları zorla kendisine izlettiklerini söylediğini aktaran Karman, şöyle devam etti:

"Kadınlardan biri 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızıyla evindeymiş, askerler gelip topluca tecavüz etmişler, çocuklara bile. Başka bir kadının 17 yaşındaki oğlunu gözleri önünde katledip kadına zorla izlettirmişler ve kadına tecavüz etmişler. Bir diğerinin anne babasını gözleri önünde katledip evini ateşe vermişler. Bu tür hikayelere sahip birçok kadın var. Burada anne babası olmayan yüzlerce çocukla karşılaştık."

Karman, kamplardaki barınakların en temel ihtiyaçlardan bile yoksun olduğuna işaret ederek, İslam ülkelerine Myanmar hükümetine daha fazla baskı yapma çağrısı yaptı.

Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi

"ÇOK AÇIK BİR SOYKIRIM"

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret eden Ebadi ve Maguire gazetecilere açıklamada bulundu.

Maguire, tecavüze uğrayan ve ailelerini kaybeden kadınları dinlediğini belirterek, "Myanmarlı askerler, kadınlardan birinin bebeğini elinden alıp, katletmiş. Bu Myanmar hükümeti ve ordusu tarafından yürütülen çok açık bir soykırımdır." ifadesini kullandı.

Küresel liderleri, "Arakanlı Müslümanları Myanmar'dan ve tarihten silmek için ayarlanmış bir girişimde" bulunduğu için Myanmar hükümetini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmesi gerektiğini savunan Maguire, "Eğer hükümet ve ordu küçük çocukları katledebileceğini düşünüyorsa ki bu masumiyetin büyük bir katlidir, dünyamız nereye gidiyor?" diye konuştu.

Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi

"HER GÜN DAHA FAZLA MÜLTECİ GELİYOR"

İranlı avukat ve insan hakları savunucusu Ebadi de Bangladeş hükümeti ve halkına mültecilere ev sahipliği yaptıkları için teşekkürlerini sunarak, "Ancak her geçen gün daha fazla mülteci Bangladeş'e geliyor ve bu durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kutupalong mülteci kampını dün ziyaret eden Karman, Ebadi ve Maguire bugün de Balukhali ve Thaingkhali kamplarını ziyaret etti. Nobel ödüllü kadınlar, Cox's Bazar Mültecilere Yardım ve Topraklarına Dönüş Komisyonu Komiseri Abul Kalam ile de görüştü.

Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi

Nobel ödüllü kadınlar Arakan'da yaşanan vahşeti dinledi

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