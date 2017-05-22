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Noel Baba’nın kemikleri ilk kez Moskova’da

Kalıntılar Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde kurşun geçirmez cam bir kutu içinde ziyarete açıldı.

22.05.2017 - 14:42
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NOEL BABA

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolas'ın Antalya’nın Demre (Myra) ilçesinden 1087 yılında İtalya’ya kaçırılan kemiklerinden bir parça, ilk kez getirildiği Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde sergileniyor.

Anlaşma çerçevesinde tüm Hristiyanlık dünyası için en ünlü ve önemli azizler arasında yer alan Nikolas’ın sol kaburga kemiğinden 13 santimetrelik bir parça, dün 930 yıldır bulunduğu İtalya’nın Bari kentinde bulunduğu kiliseden çıkarılarak Rusya Ortodoks Kilisesi’ne getirildi.

28 TEMMUZ'DA İTALYA'YA GÖNDERİLECEK

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği’nin yönettiği ayinle Kurtarıcı İsa Kilisesi’ne kabul edilen kemik parçası 12 Temmuz’a kadar burada sergilenecek. Kalıntının daha sonra St. Petersburg’a gönderilmesi, oradan da 28 Temmuz’da tekrar İtalya’ya gönderileceği belirtildi.

Aziz Nikolas’ın kemiğinin Rusya'ya gönderilmesi kararı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill’in geçen yıl Küba’da gerçekleştirdikleri tarihi buluşma sırasında alınmıştı. Rusya Ortodoks Kilisesi (ROK) daha önce Roma Katolik Kilisesi ile Aziz Nikolas’ın kalıntılarının kendilerine devredilerek geçici olarak saklanması için anlaşma imzalamıştı.

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