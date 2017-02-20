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Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

2000'li yılların başında büyük ilgi gören ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan efsane Nokia 3310 modeli geri dönüyor.

20.02.2017 - 09:17
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Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

Yeniden piyasaya sürülecek haberlerinden günler sonra yeni Nokia 3310'a ait olduğu iddia edilen görüntü internette yer buldu. Şirketten sızdırıldığı iddia edilen kare modelin tasarımını gözler önüne seriyor.

ŞARJ DAYANIKLILIĞI VE SAĞLAMLILIĞI NEDENİYLE PİYASAYA YENİDEN SÜRÜLECEK

Ancak bu karenin doğruluğu henüz resmi kaynaklarca teyit edilmiş değil. İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen ve mobil telefonların modern çağını başlatan modellerden olan 3310, çok uzun pil ömrü sağlaması ve neredeyse parçalanamaz, sağlam bir kasaya sahip olması sebebiyle yeniden satılacak.

Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

YENİ VERSİYON 75-150 DOLAR ARASINDA SATILACAK

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 3310’un yeni versiyonun 75 ila 150 dolar arasında bir fiyata satılması planlanıyor. İnsanların güvenilir bir telefon olarak kullandığı bu modeli, akıllı telefonlarının yanında güvenilir bir alternatif olarak taşıması planlanıyor.

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