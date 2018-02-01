Nokia 3310’un 4G desteklisi geliyor

Nokia’nın 3310'u diriltme çabaları, 4G desteğiyle meyve vermeye başladı. Şirket, ilk önce yalnızca çağrı yapabilen, ardından 3G destekli modelini sundu. Şimdi ise 4G desteği ile çağa “ayak uyduruyor.”

TEMEL TELEFON İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Her ne kadar tuşlu telefon alışkanlıklarından çıksak da bu modelin dünya genelinde seveni çok. Java işletim sistemiyle “Sony Ericsson W810i” hissiyatı uyandırsa da bu yeni nesil 3310, eğer 2006’da çıkmış olsaydı şu anda Apple sadece Mac üretiyor olurdu. Fakat ihtiyaçları karşılamaktan fazlasını sunan yeni telefon üreticileri “arasın, mesaj atsın yeter”cilere bile “yenisi çıktı, hemen kredi çekeyim” dedirtti.

4G desteği, bataryada nasıl bir performans sağlayacak diye düşünürseniz: “2G’de 15 saat, 4G’de 5 saat konuşma süresi.”

Nokia’nın yaptığı bu atılım ne kadar gerici gözükse de “temel ihtiyaçları” karşılayan bir telefon. Hem de 4G destekli.