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Norveç'in göç bakanı mülteciyi yumruklamış

Norveç'te Adalet ve Göç Bakanlığına getirilen Sandberg'in 1997'de bir sığınmacıya yumruk attığı belirtildi

AA | 22.03.2018 - 09:43..
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Norveç'te, dün istifa eden Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug'in yerine popülist İlerleme Partisinden Per Sandberg getirildi.

MÜLTECİYİ YUMRUKLAMIŞ

Haberde Sandberg'in, 1997 yılında eski Yugoslavya'dan gelen bir sığınmacıya yumruk attığı için 400 avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Mültecilerden sorumlu bir bakanın sicilinde mülteci yumruklamak suçunun bulunması, batının mazlum sığınmacılara olan bakış açısını bir kez daha ortaya koydu.

NORVEÇ'TE BAKAN KRİZİ

Eski Adalet ve Göçmen eski Bakanı Sylvi Listhaug, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütleri listesinde gösterilen Eş-Şebab terör örgütünün bir militanının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “İşçi Partisi teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor” diye yorum yazmış ve muhalefet partilerinin, sağ azınlık koalisyon hükümeti hakkında gensoru verme tehdidi üzerine özür dileyip istifa etmişti.

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