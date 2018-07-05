taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.097
USD
4,5889
EURO
5,3739
ALTIN
185,47
PETR
78,0900

Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

Norveçli dalgıçlar, ülkenin güneyindeki Mjosa Gölü tabanında 500 yıllık kılıç buldu.

AA | 05.07.2018 - 20:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Norveçli dalgıçlar Miro Baricic ile Knut-Erik Gylder, batık aramak için dalış yaptıkları gölün derinliklerinden 16. yüzyıldan kalma kılıç çıkardı.

Dalışlarda genelde çöplerle karşılaştıklarını anlatan Gylder, dalgıç arkadaşı Baricic'in tabandan tarihi bir savaş kılıcı bulduğunu ve onu çıkardıklarını belirtti.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Dalgıçlar, kılıcı sergilenmek üzere Mjosa Müzesi'ne teslim etti. Müze Müdürü Julsrud Berg, kılıcın 500 yıl öncesine ait olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Norveç'te gölden 500 yıllık kılıç çıkarıldı

"16. YÜZYILDAN KALMA SAVAŞ KILICI"

Berg, "Muhtemelen bu bir savaş kılıcı. Çünkü bunun gibi iki elle kavranan kılıçlar, 16. yüzyılda Avrupa'daki savaşlarda yaygın olarak kullanıldı." dedi. Berg, kılıcın törenlerde veya sembolik amaçlarla da kullanılmış olabileceğini söyledi.

Keskinliğini hala koruduğu belirtilen tarihi eserin, ileride Oslo Kültür Tarihi Müzesi'ne, ardından da Norveç Denizcilik Müzesi'ne taşınacağı bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

314
Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

192
Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım

Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım

165
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

158
Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

178
Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti

220
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM