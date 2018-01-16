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Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti

Düzce'de İstanbul Caddesi'nin trafiğe kapatılması ile hizmet vermeye başlayan nostaljik tramvay arıza yaptı.

DHA | 16.01.2018 - 03:54..
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Şehir merkezinde bulunan İstanbul Caddesi trafiğe kapatılırken, Düzce Belediyesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı arasında hat yapılarak nostaljik tramvay sefer yapmaya başladı.

Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti

ARIZALANAN TRAMVAYI VATANDAŞLAR İTTİ

1 milyon 700 bin liraya mal olan nostaljik tramvay Büyük Camii mevkiindeki hemzemin geçitte arızalandı. Trafiğin ilerlemesini engelleyen tramvay çalışmayınca, vatandaşların kol kuvveti devreye girdi. Tramvayda seyahat eden vatandaşlar trafiğin açılması için nostaljik tramvayı itmek zorunda kaldı.

Bozulan tramvay itilerek hemzemin geçitten kaldırılarak geçit ulaşıma açıldı. Vatandaşların tramvayı itmesi fotoğraflanırken, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti

Nostaljik tramvay bozulunca vatandaş itti

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