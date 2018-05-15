Noterlerde 'SMS Bilgilendirme Hizmeti' dönemi

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, düzenlediği basın toplantısında, SMS Bilgilendirme Hizmeti'nin noterliklerde işlem güvenliği konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin daha da artırılmasını amaçlayan SMS Bilgilendirme Hizmeti'nin, yarın devreye gireceğini bildiren Tutar, şunları kaydetti:

"Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Noterler Birliği tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile görüşmeler yapıldı. Gelinen aşamada da proje hayata geçiriliyor. Türkiye Noterler Birliği, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri ile çalışmalar yaparak üç operatör üzerinden ilgili T.C. kimlik numarasına ait tüm GSM numaralarına SMS gönderimini sağlayacak."

İŞLEME MÜDAHALE EDİLECEK

SMS Bilgilendirme Hizmeti ile noterliklerde kişi adına bir işlem yapıldığında, ilgilinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı tüm GSM numaralarına anında SMS gönderileceğini aktaran Tutar, "Vekaletname, araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde kendi adına yapılan bazı işlemlerden işlem sahiplerinin SMS yoluyla bilgisi olacak. Noterliklerde kendi adına işlem yapan ilgiliye gönderilen bilgilendirme mesajı üzerine, eğer bu işlem ilgiliye ait değilse SMS’deki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek." diye konuştu.









