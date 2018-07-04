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NSU kararından önce Nazi gelin üzüntüsünü açıkladı

Almanya’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonel Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasının karar duruşması, 11 Temmuz’da açıklanacak.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 12:26..
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Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü "Dönerci Cinayetleri" olarak bilinen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının karar duruşması 11 Temmuz'da açıklanacak. Davanın bir numaralı ismi olan Beate Zschaepe, işlenen cinayetlerden duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Yıllardır görülen davada tek bir pişmanlık duygusu belirtisi gözlenmeyen Nazi gelini Zschaepe'nin bu tavrı, karara oynadığı yönünde yorumlara neden oldu.

NSU kararından önce Nazi gelin üzüntüsünü açıkladı

"OLANLARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Beş yılı aşkın bir süre ve 437 duruşmanın ardından NSU davasında hükmün açıklanacak. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı hakim Manfred Götzl, salı günü, hükümlerin önümüzdeki çarşamba günü açıklanmasının öngörüldüğünü söyledi. Bunun öncesinde beş sanıktan dördü duruşmada son kez söz alarak kendilerini savunma hakkını kullandı.

Baş sanık Beate Zschaepe yaşananlar için “içtenlikle üzüldüğü dışında” bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, sevdikleri bir insanı kaybeden yakınlarının “acısını samimi bir şekilde hissedebildiğini” söyledi.

NSU kararından önce Nazi gelin üzüntüsünü açıkladı

KURBANLARIN YAKINLARINDAN TEPKİ

NSU tarafından öldürülen Halil Yozgat’ın Münih’e gelen ebeveynleri, duruşmanın ardından öfkeyle tepki gösterdi. İsmail Yozgat, “Onun söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum.” diye konuştu. Neonaziler Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos, oğlunu 6 Nisan 2006’da Kassel’de vurarak öldürmüştü.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının karar duruşması

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