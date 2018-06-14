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Nüfus Müdürlüğü YKS için sınav günü açık kalacak

Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürülüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan öğrenciler için müdürlüğün 30 Haziran ile 1 Temmuz günü de açık olacağını açıkladı.

İHA | 14.06.2018 - 10:34..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve 23110 sayılı yazısıyla 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) katılacak adaylardan sınav günlerinde nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için kimlik kartı başvurularının alınarak geçici kimlik belgesi verilmesi için Nüfus Müdürlüklerinin 30 Haziran 2018 Cumartesi günü 07:00-17:00 ve 01 Temmuz 2018 Pazar günü 07:00-15:30 saatleri arasında açık tutulması istendi.

VALİLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay, "Bu talep Bakanlığımızca uygun görülerek, belirtilen tarihler arasında nüfus müdürlüklerinin açık tutulmasına ilişkin 06/06/2018 tarih ve 69910 sayılı yazısıyla Valiliklere gönderilmiştir. Ancak 02/04/2018 tarihi itibariyle kimlik kartı ücretlerinin Vergi Daireleri Müdürlüklerince ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla tahsilatına başlanılmıştır. Vergi Dairesi Müdürlükleri ve anlaşmalı bankaların belirtilen tarihler de kapalı olacağından Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kartı ücretlerinin Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr sitesi üzerinden yatırılabilecek" ifadelerine yer verdi.

Nüfus Müdürlüğü YKS için sınav günü açık kalacak

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