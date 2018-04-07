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Nüfusundan fazla kitaba sahip şehrimiz: Sinop

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2017 verilerine göre şehir merkezinde 42 bin 254 kişinin yaşadığı Sinop’un il halk kütüphanesinde kent merkezinin nüfusundan fazla kitap bulunuyor.

Özel Haber | 07.04.2018 - 13:47..
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sinop kütüphanesi

TÜİK’in 2014 ve 2016 yılları verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı şehir, Sinop. Vatandaşlar, kütüphane arşivlerinde yer alan kitaplara yoğun ilgi gösteriyor. Belki de mutluluklarının sırrı da budur.

Nüfusundan fazla kitaba sahip şehrimiz: Sinop

7 BİN KÜTÜPHANE ÜYESİ

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan'ın yaptığı açıklamaya göre, 2017'de, kütüphaneden 49 bin 754 kişinin yararlandı. Bu rakamın şehir merkezi nüfusundan fazla olduğuna dikkati çeken Dr. Akarslan, 7 bin civarında da üyeleri bulunduğunu belirtti.

Nüfusundan fazla kitaba sahip şehrimiz: Sinop

ÇOCUK KÜTÜPHANESİ PROJESİ

Kütüphanelerinde 62 bin 162 kitap bulunduğunun bilgisini paylaşan Dr. Akaslan, şöyle konuştu:

Nüfusundan fazla kitaba sahip şehrimiz: Sinop

“Kütüphanemizdeki kitap sayımız nüfusumuza oranla fazla. Bu, Sinoplu vatandaşlarımız adına mutluluk verici. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verme adına çalışmalar yürütüyoruz. Yoğun ilgi olmasından ötürü saat 22.00’ye kadar kütüphanemizi açık tutuyoruz. Kitap sayımız aslında daha fazla olabilirdi ancak yer sıkıntımız var. Depolarımız tamamen dolmuş durumda. Yeni gelecek kitaplara yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir çocuk kütüphanesi açılması yönünde girişimlerimiz var. Eğer onu yapabilirsek kitap sayımız daha da artacak. Sinoplu vatandaşlarımıza kütüphanemize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum”.

Damla Karakuş

[email protected]

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