Nuhoğlu'ndan 300 milyon liralık daire satışı

Türkiye genelinde ve uluslararası platformlarda birçok başarılı projeye imza atan Nuhoğlu inşaat, toplam yatırım değeri 2.4 milyar TL olan 4 projesine yönelik kampanya düzenledi. Nuhoğlu İnşaat, İstanbul Anadolu yakasının en merkezi lokasyonu Fikirtepe’deki Yenitepe Kadıköy, İzmir Karabağlar’da havaalanı ve yeni yapılacak fuar alanının hemen yanındaki Yenitepe İzmir, yine İzmir Çeşme’de bulunan Marinera ve Ankara’nın gözde yaşam merkezi Çukurambar’daki Cubes Ankara projelerinden kısa sürede 300 milyon TL değerinde daire satışı gerçekleştirdi.

"300 MİLYON LİRALIK DAİRE SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kampanya sonuçlarını değerlendiren Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, “Bugüne dek Nuhoğlu İnşaat olarak hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de uluslararası platformlarda birçok başarılı projeye imza attık. Alanında referans çalışmaları hayata geçirdik, aynı vizyonla çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. İstanbul Fikirtepe’de daire teslimlerine başladığımız Yenitepe Kadıköy projemizde ve inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Yenitepe İzmir, Marinera Çeşme ve Cubes Ankara projelerimizden kısa sürede toplamda 300 milyon TL değerinde daire satışı gerçekleştirdik. Bu satışlar hem Nuhoğlu İnşaat’a hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin göstergesi.” diye konuştu.

YENİTEPE KADIKÖYE'DE TESLİMLER BAŞLADI

Ali Nuhoğlu, “İstanbul’un ilk kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de yer alan 21 katlı 4 blok ve 1.100 konuttan oluşan Yenitepe Kadıköy projemizde daire teslimlerine başladık. Kazlıçeşme ve Zincirlikuyu metro hattının kesiştiği tek nokta bizim projemizin hemen önünde yer alıyor. Yenitepe Kadıköy’den, önündeki metro ve metrobüs ile şehrin dört bir yanına kolay ulaşım avantajı sağlanabiliyor. Tabanlıoğlu mimarlık ile projelendirdiğimiz Yenitepe Kadıköy projemizde Çamlıca ve Adalar manzarasına sahip geniş ve ferah alternatifli daire seçenekleri mevcut. Aynı zamanda Leed Gold sertifikasına sahip yani çevreci bir proje olan Yenitepe Kadıköy bizim prestij projemiz. Kısa sürede inşasını tamamladığımız Yenitepe Kadıköy’de bu ay itibariyle daire teslimlerine başladık” diye konuştu.

İZMİR'DE 2 DEV YATIRIM

İzmir’de havaalanı, yeni fuar alanı ve Çeşme bağlantı yoluna yakınlığı ile dikkat çeken Yenitepe İzmir projesi ile ilgili konuşan Ali Nuhoğlu, “ İzmir Karabağlar bölgesinde, 20 blokta, 1.533 konut ve 25 ticari alanın yer alacağı Yenitepe İzmir projemizde 63-161 m2 aralığında değişen 1+1, 2+1, 3+1 geniş balkonlu daireler bulunuyor. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi gören Yenitepe İzmir projemiz içerisinde farklı ölçeklerde havuzlar, spor sahaları, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatı alanları da yer alacak” dedi.

MAVİ VE YEŞİL MARİNERA ÇEŞME'DE BULUŞUYOR

Ege’nin incisi İzmir Çeşme’de yer alan Marinera denize sıfır bir alan üzerinde 74 lüks daireden oluşuyor. Ayasaranda Koyu’ndan deniz ve Sakız Adası manzarası vaat etmesinin yanı sıra, bölgede yer alan tüm yeşili koruyarak doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu Marinera Çeşme ile ilgili olarak; “Marinera Çeşme, Yenitepe İzmir’den sonra İzmir’deki ikinci projemiz. Projeye çok büyük talep oldu ve büyük bir kısmının satışını gerçekleştirdik. Ege’nin incisi İzmir, İzmir’in göz bebeği ise Çeşme. Bizler bu araziyi ilk gördüğümüzde hem lokasyondan, hem yeşilden, hem de denizle iç içe olmasından çok etkilendik. Ancak bu aşamada bizim için önemli olan bölgenin doğal yapısını, yeşilini, mavisini koruyan ve yatay olarak gelişen bir proje yapmaktı. Mimarımızla düşüncelerimizi paylaştık, kendisinin değerli çizgilerini Nuhoğlu İnşaat kalitesiyle harmanladık ve projeyi hayata geçirdik” diye konuştu. Marinera Çeşme’ye İzmir-İstanbul otobanı ile karayoluyla 3,5 saatte ulaşım imkanı sağlanabiliyor.

ANKARA'NIN EN ÇOK SATAN PROJESİ CUBES ANKARA

Ankara’nın gözde yerleşim merkezi Çukurambar’da yükselen Cubes Ankara’nın yüzde %40’ı satıldı. Projeye olan yoğun ilgiyi değerlendiren Ali Nuhoğlu, “Cubes Ankara, günümüzün kısa sürede güncelliğini yitiren mimari trendleriyle değil, bundan 30 yıl sonra dahi tasarımı ve fonksiyonelliğiyle adından söz ettirecek çok fonksiyonlu bir yapı vadediyor. Lansmana çıktığımız Nisan ayından bu yana 400 dairenin satışını gerçekleştirmemiz de bunun en büyük göstergesi” dedi.

Cubes Ankara; yaklaşık 1.000 adet konut, ofis ve özel yapılı ünitelerden oluşuyor. 2 ayrı blok halinde planlanan projede A Blok konut, home office ve exclusive rezidansları; B Blok ise ofis, otel ve kurumsal kiralanacak ofisleri kapsıyor. Konser, sinema, konferans, tiyatro ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak Cubes Ankara’da 2.000 kişilik bir gösteri merkezi olacak. 350.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışların devam ettiği Cubes Ankara, sadece Ankaralıların değil, başkentte kârlı bir yatırım yapmak isteyenlerin de dikkatini çekiyor.