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Nükhet Duru: İlk eşim benim için bahse girmiş

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 07:59..
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Nükhet Duru, Lifetime TV’deki ‘Senin Mucizen’ programına konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Duru, 'Bana başarımı kıskanmayacak sevgili lazım' dedi.

Nükhet Duru: İlk eşim benim için bahse girmiş

Duru'nun açıklamalarındana ra başlıklar...

"ANNEM VE BABAM BOŞANINCA İNTİHAT ETTİM"

"Annem ve babam ben 11 yaşındayken boşandı. Sorunlarla başa çıkamadım, intihara teşebbüs ettim. Kimsenin beni istemediğini düşünmüştüm. Ölemedim, komşular kurtardı.

"BU YETENEK BANA ALLAH TARAFINDAN VERİLDİ"

Türkiye’nin en iyi yorumcusu benim. Bu yetenek bana Allah tarafından verildi. O dönemler Ajda Pekkan’ın fiziği, güzelliği, star ışığı hepimizin işe başlama nedeniydi.

"100 DOLAR BAHSE GİRMİŞ"

İlk eşim Dikran Masis ile evliliğim enterasandı. Bana oyuncak kamyonda bir çiçek yolladı. O tarihte başka biri, bana gerçek kamyonda güller göndermişti. Bunu bilen Dikran’a demişler ki: ‘Hiç uğraşma, aramaz.’ O da ‘Öyle bir şey yapacağım ki, arayacak. 100 dolar bahse girerim’ demiş. Dikran’ı aradım, ama bahis işini öğrenince çok kızdım! Evlilik teklifini kabul ettim. Çalışmama izin vermedi, kıskançtı.

"KENDİME ÇOK İYİ BAKIYORUM"

Şu an sevgilim yok. Başarımı problem etmeyecek, beni motive edecek birine ihtiyacım var. Kendime çok iyi bakıyorum, 7 kilo verdim. O kadar fazla çalıştım, öyle meşgul yaşadım ki yaşlanmaya vakit kalmamış. Her gün kahkaha attım, o kahkahalar bana iyi geldi."

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