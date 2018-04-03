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Nükleer santral nedir

Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesine yarar.

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Türkiye'nin ilk nükkeer santralinin temeli Mersin Akkuyu'da atılırken, birçok kişinin aklında ise nükleer santralinin ne işe yaradığı sorusu var. Bu sorularınıza tüm cevaplar ise yazımızda.

NASIL ENERJİ ÜRETİR

Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretir.

Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilir. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak 3'e ayrılır.

Nükleer santral nedir

NÜKLEER SANTRAL NASIL ÇALIŞIR

Nükleer santrali çalıştırmak için, ana madde olarak uranyum kullanılır. Uranyumun parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarlarda enerji çıkar.

Uranyum, bu şekilde fisyon tepkimesine girer. Fisyon tepkimesi ile oluşan yüksek miktardaki enerji, su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtır. Oluşan buhar, elektrik jeneratörü türbinlerine iletilir. İletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar.

NÜKLEER SANTRALİN FAYDALARI

Nükleer santraller, yakıt enerjisi yoğun olan bir kaynaktır. Karbondioksiti havaya karıştırmaz. Sera etkisi oluşturmaması, en önemli faydalarından biri.

Bu sistemde kullanılmış olan yakıtlar tekrardan dönüştürülerek, yakıt olarak baştan kullanılabilir.

Modern nükleer santraller, çok kaliteli bir güvenlik sistemi ile yapılandırılmışlardır.

Nükleer reaksiyon tamamlanana kadar çevreye zarar vermemesi için önlem olarak kontrol edilir. Bu santrallerin olması ile enerji ithaline olan bağımlılık azalmaktadır.

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