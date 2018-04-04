Nükleer santraller turizme engel değil

Selen KALDIRIM / [email protected]

Türkiye ile Rusya'nın iş birliğiyle yapılacak Akkuyu'nun çevreye zarar vereceğini söyleyenler, konumu nedeniyle turistleri kaçıracağını da savunuyor. Ensonhaber'in seyahat kategorisinde çevresi nükleerle sarılı 3 büyük turizm şehrine fokuslandık.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin dün bu santralin temelini attılar. Bizde bir ilk olacak enerji santrali, Batılı ülkelerin her karışında var. Bakınız New York, Paris, Londra. Yalnız dikkatinizi çekerim; dünyanın gelişmiş ve en metropol şehirlerinden bahsediyoruz.

BİZDE NEDEN OLMAYACAKMIŞ

Peki bu kentlerin dört bir yanını saran nükleer santraller neden olmayacakmış? İddialara göre nükleer santraller kurulunca Türkiye’de turizm bitecek ve çok büyük gelir kaybına uğrayacağız. Peki bunu iddia edenler, yılda rekor bazda turist çeken şehirlerin santrallerle çevrili olması bir çelişki değil mi?

PARİS’İN GÖBEĞİNDE NÜKLEER SANTRAL VAR

Paris’e bakalım; her yıl 50 milyon turistin ziyaret ettiği, dünyada en çok turist çeken yerlerden kente 70 km uzaklıkta Nogent Nükleer Santrali yıllardır işletiliyor. Aynı santral birçok çocuğun hayallerini süsleyen Disneyland Paris’e ise 65 km uzaklıkta.

YÜZDE 80 ENERJİ SAĞLIYOR

Bir başka örnekle; Loire Nehri üzerinde 14 adet nükleer reaktör işletmede. 58 Reaktörün bulunduğu Fransa elektriğin yaklaşık %80’ini nükleer enerjiden sağlıyor. Aynı zamanda turiste turist, yatırıma yatırım demiyor.

NEW YORK’A NE DEMELİ: 8 SANTRAL

Gelelim New York’a; Dünyanın en popüler, en çok turist çeken ABD’nin gözbebeği şehrine. Haritada gördüğünüz üzere sahip olduğu 8 nükleer santralin en yakını (Indian Point), milyonların cirit attığı merkeze 60 km mesafede. Bu santralin çevresinde tamı tamına 20 milyon insan yaşıyor. Onu da geçin, santral Empire State Bulding ile kucak kucağa duruyor.

40 MİLYON TURİST GELİYOR, NESİ ENGEL

Şehirdeki santrallerin 6’sı aktif halde enerji basıyor. Şimdi tekrar soruyorum; nükleer santral çevreye ve turizme engelse; 40 milyon turist alan ‘gelişmiş’ bir şehir size ne anlatıyor?

DIŞ ÜLKELER BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Bakın bunlar çok önemli. Bugün terör örgütünün siyasi kanadı başta olmak üzere bütün muhalefet yapılacak ilk santralimize engel olmak istiyor. Türkiye'ye yapılan en büyük yatırımlardan birinden söz ediyoruz. Dış ülkeler bu enerji yatırımına dudak uçuklatan servetler harcamakla kalmıyor, kendi aralarında işbirliği çalışmaları yapıyorlar.

LONDRA DİYORUM, POUND DİYORUM…

Son kez, para değeri dudak uçuklatan Londra’ya bakalım. Diğer kentlerde olduğu gibi Londra’nın şehre en yakın nükleer santrali 75 kilometre ile Bradwell. Bu santral 2002 yılında kapatıldı, ama birileri radyasyona maruz kaldığı için değil, ömrünü tamamladığından.

Şehirdeki 6 santralden kimileri hala aktif durumda işlev görüyor. Dünyada turizm açısından en çok ziyaret edilen ikinci şehri Londra, Fransa ile nükleer alanında sıcak temas halinde. Hükümet, bu anlaşmalar sayesinde nükleer enerji alanında önemli yatırımlara imza atarak güvenlik çalışmaları yapıyor.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 10'U, İSTANBUL’UN TAMAMINA ENERJİ

Çevre dostu Akkuyu projesi, Antalya merkeze 265 kilometre uzaklığında. Demin saydığım şehirlerin merkez uzaklarını 3'e hatta 4'e katlıyor.

Türkiye büyüsün, yatırımlara imza atsın. Önemli olan böyle bir projeye muhalefet olmak değil; ülkemizin yüzde 10’unu, İstanbul’un ise enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak proje için önlemler alınıp geliştirilmesi.