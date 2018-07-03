Nükleerden vazgeçen İsveç'in enerji açığı büyüyor

Oskarshamn 1 reaktörünü geçen yıl kapatan İsveç, bundan sonra yaşadığı ilk kış mevsiminde pik tüketimin 800 megawatt (MW) artışıyla karşılaşmış ve yedek enerji tesislerini devreye sokmaya hazırlanmıştı.

İTHALATA GİTMEK ZORUNDA KALACAKLAR

Kamu enerji dağıtım kurumu Svenska Kraftnat (SVK) dün açıkladığı bir raporda, gelecek kıştan itibaren ülkenin enerji dengesinin daha da bozulacağını ve 2020 yılına kadar iki reaktörün daha kapanmasıyla ithalata gitmenin zorunlu olacağını bildirdi.

SVK elektrik sistem analisti ve raporun yazarı Erik Hellstrom Reuters'e yaptığı açıklamada, "Gelecek kış, eğer normal bir kış olursa, İsveç'in en yüksek tüketimin olduğu saatte ihraç ettiği elektrikten 400 MW daha fazla elektrik ithal etmek zorunda kaldığını göreceğiz" dedi.

Hellstorm, gelecek kışın, "10 yıl kışı" denilen normalden daha soğuk bir mevsim olması halinde ise, İsveç'in en yüksek tüketim saatinde ihraç ettiği elektrikten 1,500 MW daha fazlasını ithal edeceğini de belirtti.

2 NÜKLEER REAKTÖRÜ KAPATIYORLAR

İsveç'in halen çalışan sekiz nükleer reaktöründen ikisi yakın tarihlerde kapanacak. Ringhals 2 gelecek yıl, Ringhals 1 de bundan bir yıl sonra faaliyetini durduracak. Böylece, yüzde 40 oranında nükleer üretime muhtaç olan ulusal enerji sisteminde toplam 1,700 MW enerji azalacak.

"RÜZGAR ENERJİSİ DENGEYİ SAĞLAMAZ"

SVK, "Rüzgar enerjisi, kışın en yüksek enerji ihtiyacı yaşanan saatlerde enerji dengesini, yerine geçtiği nükleer enerjiyle aynı kolaylıkla sağlayamaz" dedi.

SVK'ya göre, sisteme yeni rüzgar çiftliklerinin girmesiyle desteklenen rüzgar enerjisi kapasitesi de, kapatılan nükleer reaktörlerin seviyesinde doğan açığı kapatmaya yetmeyebilir. Ayrıca kârlılığın düşük olması da, planlanan enerji projelerinin gerçekleşmesine imkan vermeyebilir. SVK, İsveç'in enerji açığı yaşamaması için enerji üretim kapasitesini 2040 yılına kadar 2.6 gigawatt (GW) yükseltmesi gerektiğine de dikkat çekti.