Nur Yerlitaş: Daha ne kadar kullanacaksınız beni

Serkan Kaya 'Kara Gözlüm' adlı şarkısının klibinden Nur Yerlitaş'ı oynatmıştı ancak Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca klip çöpe atıldı.

Kaya, 80 bin TL daha harcayarak klibin yenisi çekti. Çıkan haberlerin ardından Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

"DOĞRUYU SERKAN ANLATSIN"

Yerlitaş, "Daha ne kadar kullanacaksınız beni? Basın toplantısında görüşürüz melekler... Yeter artık benim önceliğimde klip konusu yok... Hele beni takipten çıkaranlara sitemim de yok! Kaleminizi ADAM gibi kullanın. Artık söz Serkan Kaya da... Doğruyu o anlatsın." yazdı.

NUR YELİTAŞ NE DEMİŞTİ

Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında modacıya tepkiler yağmıştı.

Nur Yerlitaş'ın şehitlerle ilgili sözleri kızdırdı- VİDEO