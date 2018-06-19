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Nurgül Yeşilçay: Bir daha botoks yaptırmam

Yüzüne botoks yaptırdığı fotoğrafla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, bir daha yaptırmayacağını dile getirdi.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 09:21..
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Nurgül Yeşilçay: Bir daha botoks yaptırmam

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay gündeme gelen botokslu fotoğrafı hakkında konuştu. 42 yaşındaki Yeşilçay, "Evet, botoks mağduru oldum. Gaza geldim, dozunu kaçırdım. Cilt bakımına gidiyordum zaten. Bu sene biraz boş vaktim vardı. Orada söylenenleri dinlemeye başladım. Allah’tan botoks geçici bir şey, yoksa yanmıştım" dedi.

"ŞUURSUZLUK"

Star TV ekranlarında yayınlanacak ‘Geleceğin Starı’ yarışmasında jüri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçay, şöyle devam etti: "Bana 'Çok güzel oldun' diyorlardı, ben de 'Evet, çok güzel oldum' diyordum. Bir şuursuzluk, bir şuursuzluk! Sonra herkes üstüme gelince 'Herhalde bir hata var' dedim"

Kremler kullanarak bazı aletlere girdiğini ve Sit-com’a konu olabilecek zamanlar geçirdiği belirten Yeşilçay, "Bir daha botoks yaptırır mıyım hiç, neyse o!" dedi.

Nurgül Yeşilçay: Bir daha botoks yaptırmam

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