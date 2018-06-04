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Nurgül Yeşilçay: Bir daha kilo alırsam bir şey yapın bana

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, diyet ve sporla fazla kilolarından kurtuldu.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 09:37..
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Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’la birlikte jüri üyeliği yapacak olan Nurgül Yeşilçay,  çekimlerden bir fotoğraf sosyal medya hesabından paylaştı.

"KÜSÜN BANA"

Bir süredir fazla kilolarından kurtulmak adına yoğun bir şekilde spor yapan Nurgül Yeşilçay paylaştığı bir fotoğrafın üzerine düştüğü notla amacına ulaştığını gösterdi. Fit bir vücuda kavuşmuş olan Nurgül Yeşilçay, yeniden eski görüntüsüne dönmek istemediğini; “Bir daha kilo alırsam trip atın, konuşmayın, küsün bir şey yapın yaa…” notuyla gösterdi.

Nurgül Yeşilçay: Bir daha kilo alırsam bir şey yapın bana

Nurgül Yeşilçay: Bir daha kilo alırsam bir şey yapın bana

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