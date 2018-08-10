taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4438
EURO
7,3587
ALTIN
249,77
PETR
72,9400

Nuri Bilge Ceylan'a Saraybosna'nın Kalbi ödülü

Nuri Bilge Ceylan'a 24. Saraybosna Film Festivali kapsamında Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

AA | 10.08.2018 - 23:31..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Başkentteki tarihi Ulusal Tiyatro'da geleneksel kırmızı halı geçişiyle başlayan 24. Saraybosna Film Festivali'ne Nuri Bilge Ceylan damgasını vurdu.

Festivalin en prestijli ödüllü olarak gösterilen "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Ceylan oldu.

Nuri Bilge Ceylan'a Saraybosna'nın Kalbi ödülü

"BÜTÜN KALBİMLE KABUL EDİYORUM"

Ödülünü, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'dan alan Ceylan burada yaptığı konuşmada, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü almanın büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu ödülü bütün kalbimle kabul ediyorum." dedi.

Nuri Bilge Ceylan'a Saraybosna'nın Kalbi ödülü

Saraybosna Film Festivali'ne bugüne kadar üç defa katıldığını belirten Ceylan, etkinliğin en beğendiği festivallerden biri olduğunu dile getirdi.

Ceylan, Festival Direktörü Mirsad Purivatra'nın sadece iyi bir sinema lezzetine sahip bir insan değil, aynı zamanda gerçekten çok iyi bir kişi olduğunu ifade ederek, "Ödül için çok teşekkür ediyorum. Bunu asla unutmayacağım." diye konuştu.

Nuri Bilge Ceylan'a Saraybosna'nın Kalbi ödülü

"Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen diğer bir isim ise ASA Grup ve Hastor Vakfı kurucusu iş adamı Nijaz Hastor oldu.

Nijaz Hastor, bu ödüle layık görülmenin gerçekten büyük bir onur olduğunu ifade ederek, Saraybosna Film Festivali'nin başlangıcından bu yana çok başarılı işlere imza attığını, tüm dünyayı Saraybosna'ya getirdiğini ve insanları daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Festival kapsamında, Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi de yarın Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde açılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden onlarca başarılı film, yönetmen ve yapımcıyı bir araya getiren ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde 56 ülkeden 266 film sinemaseverlerle buluşacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzonspor lisans için 24 milyon lira ödedi

Trabzonspor lisans için 24 milyon lira ödedi

0
Slimani İstanbul'a geldi

Slimani İstanbul'a geldi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM