Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf makinesini çaldılar

Ünlü yönetmen Ceylan, dün saat 15.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'ta bulunan müzeleri gezdiği sırada elinde bulunan fotoğraf makinesi kapkaç yöntemiyle çalındı.

Ceylan'ın olayı Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kapkaç yapan kişinin Ş.Ç. olduğunu tespit etti. Sokak araştırmaları yapan ekipler, dün gece 22:30 sıralarında İskender Paşa mahallesi Telgrafhane Sokak'ta zanlı Ş.Ç ile karşılaştı.

FOTOĞRAF MAKİNESİNİ ALIP KAÇTI

18 yaşından küçük olduğu belirtilen Ş.Ç, polis ekiplerini görünce poşet içerisindeki fotoğraf makinesini elinden bırakarak, kaçtı.

Takibini sürdüren polis ekipleri bugün zanlı Ş.Ç'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Fotoğraf makinesi Nuri Bilge Ceylan'a teslim edilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.