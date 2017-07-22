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Nuri el Maliki'nin Osmanlı korkusu

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, Türkiye'nin Irak'taki varlığını eleştirdi.

22.07.2017 - 10:43
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"IRAK HALA OSMANLI'NIN YÖNETİMİNDEYMİŞ"

Rus sitesine açıklamalarda bulunan Türkiye düşmanı Nuri el Maliki, "Ziyaretim sırasında Erdoğan’a Türkiye büyükelçisinin sanki Osmanlı İmparatorluğu’nun elçisiymiş gibi davrandığını söyledim. Onu uğurladık, bize yeni büyükelçi gönderdiler, o da böyle davranıyor. Irak hala Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimindeymiş, Türkiye’nin arka bahçesiymiş gibi davranıyorlar." dedi.

"ERDOĞAN'IN TEPKİSİNDEN KORKUYORLAR"

"Şimdi Türkler, Musul’un Türk olmasını sağlamaya çalışıyor" diyerek sözlerine devam eden Maliki şunları söyledi: "Bu hayaller, Türkiye’nin hırslarıdır. “Musul” dediklerinde, aynı zamanda Kerkük ve Süleymaniye ile Erbil’i kastediyorlar. Ancak onlar bu hayalleri hayata geçiremeyecek kadar zayıflar. Telafer neden kurtarılmadı? Türkiye buna karşı çıkıyor, Amerikalılarsa Irak hükûmetinden Telafer’e gitmemesini talep ediyor. Neden? Erdoğan’ın tepkisinden korkuyorlar, onun işi zorlaştırmasından korkuyorlar…"

Nuri el Maliki'nin Osmanlı korkusu

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