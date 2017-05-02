Nursel Aydoğan yeniden tutuklanmasına karar verildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın yargılandığı davada tahliye edilmesine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz, sonuçlandı. Mahkeme, Aydoğan'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

103 YIL

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanan ve dosyası yetkisizlik kararı ile Diyarbakır'a gönderilen HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'ın 'Örgüte üye olmak', 14 defa 'Örgüt propagandası yapmak', 2 kez 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 2 kez 'Suç ve suçluyu övme', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek' suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Aydoğan, 21 Nisan'da Diyarbakır 4'üncü Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edilmişti.

YENİDEN İTİRAZ EDECEKLER

Aydoğan'ın tahliye edilmesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir üst mahkemeye itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan'ın eylemlerinin bir bütün olarak terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğuna belirterek, Aydoğan'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Aydoğan'ın avukatları karara bir üst mahkeme olan 6'ıncı Ağır ceza mahkemesinde itiraz edeceklerini söyledi.