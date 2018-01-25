Nursel Ergin trende aşka geldi

1 Fenerbahçe'de Janssen 1 ay daha yok Bursaspor maçında sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak olan Fenerbahçeli Janssen'in en az 1 ay daha oynayamayacağı ifade edildi.

2 Sahil park ettiği aracını denizin içinde buldu Adana'nın Karataş ilçesinde gece sahile park edilen otomobil, sabah yükselen denizin içinde kaldı.

3 Çin'de 4 bin yıldır yer altında yaşayan topluluk Çin'in Sanmenxia bölgesinde 4 bin yıllık yerleşim birimde insanlar yer altında yaşıyor.

4 ABD'de yaşayan 13 yaşındaki Türk duygulandırdı 13 yaşında evsizler için dernek kuran Kenan Pala isimli Türk çocuğu ABD'de onurlandırıldı. Yıl boyunca evsizlere yardım eden çocuk için San Diego, 23 Ocak'ı 'Kenan Pala Günü' ilan etti.

5 Halit Ziya Uşaklıgil’in klasiği: Aşk'ı Memnu 'Aşk-ı Memnu', Yapı Kredi Yayınları’nda. Halit Ziya’nın bu şaheseri, yazarın kaleminden çıktığı şekliyle, dili ve imlası korunarak, Handan İnci tarafından yayına hazırlandı.

6 Virginia Woolf kimdir Acıyla beslenen, beynindeki hiçbir şeyi ıskalamak istercesine yazan, deli dünyanın akıllısı, yazar Virginia Woolf’un hayat hikayesidir.