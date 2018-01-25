Nursel Ergin trende aşka geldi

Nursel Ergin ve Murat Akyer çifti balayı için Sri Lanka’ya gitti. Nursel Ergin, tren yolculukları sırasında eşini ateşli bir şekilde öptü. Bu anları Instagram’da paylaştı. Eleştiri alınca da hemen kaldırdı.
'NURSEL ÇOCUKLARIMA İYİ BAKMIYOR'
Murat Akyer, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer’den, Eylül 2016’da boşanmıştı. Öte yandan geçen günlerde Murat Akyer’in eski eşi Kamer Odabaşıo, açtığı davada ilginç iddialarda bulundu. Kamer Odabaşıo, Nursel Ergin’in ikiz çocuklarına iyi bakmadığını, onlara şekerleme yedirdiğini ve sürekli televizyon izlettiğini öne sürdü.