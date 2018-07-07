taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Nusaybin ve Ömerli'de yasak kalktı

Mardin'in Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı iki mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

İHA | 07.07.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nusaybin ve Ömerli'de yasak kalktı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

OPERASYON YAPILDI

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 08.00 itibarıyla Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin'e bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtilerek, vatandaşlara söz konusu yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

46
CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

CHP'lilerin 'Muharrem İnce'ye fısıldayan adam' efsanesi

19
Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

Rusya’dan ABD'nin gümrük vergi artışına misilleme

13
Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

33
Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

55
İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

İTÜ İngiltere'de Tulpar ile birinci oldu

34
İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM