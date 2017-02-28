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Nusaybin'de 3 terörist öldürüldü

PKK'ya yönelik devam eden, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, 3 terörist öldürüldü.

28.02.2017 - 16:24
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Nusaybin'de 3 terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım, Koruköy, Kuyular, Doğanlı, Ömerli ilçesinin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu ilçesinin de Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun başlatıldığı hatırlatıldı.

TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Operasyonun titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Nusaybin ilçesinin Doğanlı Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diğer evlere tüneller olduğu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof silah, M16 silah parçası, bol miktarda patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."

YOLA TUZAKLANAN EYP İMHA EDİLDİ

Operasyon kapsamında 26 Şubat'ta Doğanlı Mahallesi'nin güney tarafında bir sığınak tespit edildiği, yapılan aramda sığınak içerisinde bol miktarda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bugün de Doğanlı ve Kovanlı mahallerini birleştiren yola yaklaşık 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen 4 bidona tuzaklanan patlayıcı tespit edilerek, imha edildiği bildirdi. Dargeçit ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada Korucu Mahallesi kırsalında patlayıcı madde yapımında kullanılan bidon, kablo ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği aktarılan açıklamada operasyonun sürdüğü belirtildi.

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