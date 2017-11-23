Nusaybin'de bidon içerisinde EYP ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi kırsalında jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 30 litrelik bidon içerisinde el yapımı patlayıcı, patlayıcı düzenekleri ve elektrik ile manyetik fünyeler ele geçti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi kırsalına 22 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla ilgili Mardin Valiliğince bugün yapılan yazılı açıklamada, "22 Kasım 2017 günü saat 06.00’da Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, ilimiz Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsal alanında yapılan arazi taraması sırasında; 15 metre kablo, 30 litrelik bidon içerisinde el yapımı patlayıcı (mazot, amonyum nitrat karışımı), çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, elektrik ve manyetik fünyeler ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan yardımcı malzemeler, 200 metre kablo, 1 adet el bombası, 1 adet leşker yeleği, 1 adet kumanda düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup; bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.