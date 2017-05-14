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Nusaybin'de PKK'ya büyük darbe

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyonda, PKK terör örgütünce kullanılmak istenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

14.05.2017 - 14:06
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması sürüyor.
TÜPLERE TUZAKLANMIŞ BOMBA DÜZENEKLERİ
Bölgede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 12 kilogramlık 3 mutfak tüpü ile bir piknik tüpüne tuzaklanmış bomba, tüfek bombası ve 23 fişek ele geçirildi. El yapımı patlayıcı, bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl düzenlenen Atmaca-7 Operasyonu nedeniyle 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.
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