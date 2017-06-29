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NYT çalışanlarından iş durdurma eylemi

New York Times gazetesi çalışanları, personel azaltımı ve işten çıkarma planlarını protesto için geçici iş durdurma eylemi yapacak.

29.06.2017 - 22:33
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NYT çalışanlarından iş durdurma eylemi

New York'taki haber medyası çalışanlarının üye olduğu meslek kuruluşu The News Guild of New York'tan yapılan açıklamada, New York Times editörleri, muhabirleri ve diğer çalışanların, gazete yönetiminin olası işten çıkarma ve personel azaltımı kararını protesto etmek amacıyla perşembe öğleden sonra yazı işlerini terk ederek geçici iş durdurma eylemi yapacağını bildirdi.

EMEKLİLİĞE ZORLAMA VE İŞTEN ÇIKARMALAR VAR

Açıklamada, gazete yönetiminin personelin bir kısmına emeklilik teklif ettiği ve emekli olacakların belirli sayıya ulaşmaması halinde editör, yazı işleri çalışanı ve muhabir kadrolarında işten çıkarmaların planlandığı kaydedildi.

"UTANÇ VERİCİ"

New York Medya Çalışanları Sendikası Başkanı Grant Glickson, hafta başında, NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet'e bir mektup yazarak, sendikanın işten çıkarma kararıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Glickson, mektubunda, işten çıkarma planını "utanç verici" diye nitelemişti.

"ENDİŞELERİ CİDDİYE ALIYORUZ"

NYT Genel Yayın Yönetmeni Baquet ve Yazı İşleri Müdürü Joe Kahn da Glickson'a yanıt olarak yayınladıkları mektupta, "çalışanların endişelerini ciddiye aldıkları" mesajını vermişti.

Baquet ve Kahn, mevcut dönüşümün yazı işlerindeki redaksiyon masasının kadırılmasından kaynaklandığı, bunun redaksiyonda çalışan tüm personelle yolların ayrılacağı anlamına gelmediği, personele yazı işlerinde yeni görevler verileceğini belirtmişti.

TRUMP KAZANINCA OKUYUCU KAYBETTİLER

Haziran ayı başında kadrosunda yeniden yapılanmaya gideceğini açıklayan gazetenin, Donald Trump'ın Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından okuyucu kaybına uğradığı belirtiliyor.

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