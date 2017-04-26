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Obama 400 bin dolara konuşacak

Obama'nın bir Wall Street firmasının düzenleyeceği konferansta konuşma yapmak için 400 bin dolar ücret alacağı bildirildi.

26.04.2017 - 08:23
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DOLAR

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirketin, Obama'nın yapacağı konuşma için eski başkana 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi.

ÖĞLE YEMEĞİNDE KONUŞACAK

Cantor Fitzgerald firmasının eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi.

2008 KRİZİ

Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.

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