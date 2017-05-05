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Obama 'başkanlık okulu' kurmaya hazırlanıyor

ABD’nin eski başkanı Obama, geleceğin liderlerini yetiştirmek için çalışmalara başladı.

05.05.2017 - 09:43
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ABD'de 8 yıl boyunca oturduğu başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredip sivil hayata dönen Barack Obama, gençlere tecrübelerini aktarmak için harekete geçti.

Obama 'başkanlık okulu' kurmaya hazırlanıyor

AKADEMİSYENLERİ SEÇMEYE BAŞLADI

Obama, siyaset hayatına senatör olarak başladığı Chicago'da “başkanlık okulu” kuruyor. Okulda gençlere siyaset bilimi, hukuk, vücut dili ve hitabet dersleri verilecek. Onlara liderlik vasıflarını geliştirmenin yolları öğretilecek. Obama'nın 2021 yılında eğitim hayatına başlaması planlanan okulda eğitim verecek olan akademisyenleri şimdiden seçmeye başladığı belirtildi.

Eski başkan, bazı derslere de bizzat girecek. Hatta Obama'nın görevdeyken birlikte çalıştığı bazı üst düzey isimleri de okulda ders vermeleri için ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Öğrencilerini özel mülakatlarla kabul edecek olan okulun ücreti ise açıklanmadı.

Obama 'başkanlık okulu' kurmaya hazırlanıyor

500 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Proje aşamasında olan başkanlık okulu, 200 hektarlık alana inşa edilecek. Okul 500 milyon dolara (yaklaşık 1.7 milyar lira) mal olacak.

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