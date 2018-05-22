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Obama çifti Netflix'te program yapacak

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, yapımcılık için küresel internet televizyon ağı Netflix ile anlaşma yaptı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 13:02..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın sefeli olan Barack Obama sürpriz bir imza ile gündeme geldi. başkanlığı bıraktıktan sonra inzivaya çekilen eski başkan, eşi ile birlikte Netflix'te program yapacak.

Netflix'ten yapılan açıklamada, Obama ve eşinin film ve dizi yapımcılığı için şirketle anlaşma yaptığı belirtilirken, bu projelerin arasında senaryolu ve senaryosuz diziler, belgeseller, belgesel dizileri ve uzun metrajlı filmler olabileceği belirtildi.

Obama çifti Netflix'te program yapacak

"PAYLAŞMAYI UMUYORUZ"

Açıklamada, söz konusu projelerin dünyanın 190 ülkesindeki 125 milyon Netflix kullanıcısına ulaşacağı bilgisine yer verildi. ABD'nin 44'üncü Başkanı Obama, açıklamada, "Kamu hizmeti boyunca hayatın her alanından büyüleyici insanlarla tanıştık ve onların deneyimlerini daha geniş bir kitleye ilettik. Michelle ve ben, yetenekli, ilham veren ve yaratıcı seslerin hikayelerini bütün dünyayla paylaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı. Michelle Obama da "Barack ve ben, her zaman, hikaye anlatımının gücüne ve bizi dünya hakkında farklı düşündürmesine inandık." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNEMLİ POZİSYONA SAHİP"

Netflix İçeriklerinden Sorumlu Üst Yöneticisi Ted Sarandos ise Obama çiftinin dünyanın önde gelen kamuda görev yapmış saygın isimler arasında yer aldıklarını vurgulayarak, kendilerinin toplum için fark yaratacak isimleri ortaya çıkarmakta önemli pozisyona sahip olduklarını kaydetti.

Nisan ayında yayımlanan Netflix'in en son bilançosuna göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelindeki toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona ulaşmasını öngörüyor.

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