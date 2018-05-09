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Obama Trump'ın kararını beğenmedi

2015 yılında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile el sıkışan dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Trump'ın aldığı 'nükleer anlaşmadan ayrılma' kararının yanlış olduğunu söyledi.

AA | 09.05.2018 - 05:55..
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Obama Trump'ın kararını beğenmedi

İran’ın imzalanan anlaşmayı herhangi bir şekilde ihlal etmediğini dile getiren Obama, Trump’ın anlaşmayı bozarak ciddi bir hata yaptığını ifade etti. Trump’ın yanlış yönlendirildiğini vurgulayan Obama, anlaşmanın dünyayı nükleer silahlara ait İran’dan koruduğunu belirtti.

"İRAN ANLAŞMAYI İHLAL ETMEDİ"

ABD'nin eski Başkanı ve İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan Barack Obama, ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır." ifadelerini kullandı.

Obama, yazılı açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundu.

Obama Trump'ın kararını beğenmedi

“ANLAŞMA ABD’Yİ VE DÜNYAYI İRAN’DAN KORUYORDU”

Barack Obama, 2015'te kendisinin imza koyduğu nükleer anlaşmanın hem ABD'yi hem de dünyayı "nükleer silahlara sahip bir İran'dan koruduğunu" ifade ederek altı maddeyle anlaşmanın sağlam temellere oturduğunu belirtti.

Obama"İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Ortadoğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer anlaşma kurallarını ihlal ettiğini gösteren bir delilin olmadığını savunan Obama, "Bu sebeple bugün yapılan duyuru yanlış yönlendirilmiş bir açıklamadır. Nükleer anlaşmadan çekilmek Amerika'nın en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi demektir." yorumunda bulundu.

Obama Trump'ın kararını beğenmedi

Trump ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu VİDEO


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