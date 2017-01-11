Obama veda etti

Obama, konuşmasına "Merhaba Chicago. Evde olmak güzel" sözleriyle başladı. Obama, konuşmayı dinleyenlerin tezahüratları uzun sürünce "Televizyonda canlı yayındayız" uyarısı yapmak zorunda kaldı.

Son birkaç haftadaki veda turu boyunca gelen mesajlar sebebiyle çok duygulandığını söyleyen Obama, "Bu gece teşekkür etme sırası bende" dedi. Obama, Amerikan halkının kendisini daha iyi bir başkan, daha iyi bir adam yaptığını ifade etti.

Obama, Joe Biden'a dönerek "Bir kardeş kazandım." dedi.

Obama'nın Joe Biden'la duygusal anları İZLE

Obama sadece belli bir kesimi değil herkesi kucaklamanın önemli olduğunu söyledi.

OBAMA'NIN İCRAATLARI

"Amerika göreve geldiğimiz günkünden daha iyi ve güçlü bir yer" diyen Obama, icraatları arasında eşcinsel evliliğe izin verilmesi, İran'la ilişkilerin düzelmesi ve Usame bin Ladin'in öldürülmesini saydı.