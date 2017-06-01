taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.367
USD
3,5416
EURO
3,9771
ALTIN
143,87
PETR
50,6600

Obama Washington'da 11 milyon dolarlık malikhane aldı

Beyaz Saray'ı ABD Başkanı Donald Trump'a devrettikten sonra Washington'da kalmaya karar veren Barack Obama 11 milyon dolara ev satın aldı.

01.06.2017 - 17:05
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Washington'dan sekiz yatak odalı, dokuz banyolu ve beyaz mermer döşeli 760 metrekarelik bir malikâne satın aldı. Washington Post gazetesi, Obamaların şimdiye kadar kirada oturdukları Washington'ın seçkin semtlerinden Kalorama'daki evi 10.9 milyon dolara satın aldıklarını yazdı.

Obama Washington'da 11 milyon dolarlık malikhane aldı

ESKİ SAHİBİ CLİNTON'IN SÖZCÜSÜYDÜ

Büyük bir bahçenin çevrelediği kırmızı tuğlalı evin eski sahibi Başkan Bill Clinton'ın sözcüsü Joe Lockhardt'tı. Barack Obama'nın sözcüsü Kevin Lewis gazeteye yaptığı açıklamada, "Obama ve eşi en az 2,5 yıl daha Washington'da kalacaklarından, kirada oturmak yerine ev almayı uygun gördüler.” dedi.

RUMSFELD'E KOMŞU OLDULAR

Chicago'dan gelen Obamalar ev seçimiyle ilkelerine sadık kalmış oldu. Obamalar yine şehir içinde kalmayı tercih etti. Obama Ailesi'nin küçük kızları Sasha'nın liseyi 2019'da bitirebilmesi için Washington'dan ayrılmak istemedi.

DW'nin haberine göre; Kalorama semtinde yabancı temsilcilikler ve diplomat evleri de bulunuyor. Obamaların yakın komşuları arasında eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ile "normal" Amerikalılar ve genç aileler de bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Putin'den S-400 füze sistemi hakkında açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu görüştüklerini anlattı.
Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor
Rakka'dan Palmira'ya giden DEAŞ'lı teröristlerin mühimmattları ve araçları yok edildi.
Donald Tusk Trump'ı uyardı
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter üzerinden Donald Trump'a iklim değişikliği politikasını bozmaması için bir mesaj yolladı.
AB'den Moody’s’e para cezası
AB, kredi değerlendirme kuruluşu Moody’s’e düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 1,24 milyon avro ceza kesti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı

Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı

156
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

106
Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

162
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

157
Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

Ahmet Zeki Üçok: FETÖ'cüler yeni bir senaryo sahneliyor

81
Fetullah Gülen'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Fetullah Gülen'in kardeşi hakim karşısına çıktı

93
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM