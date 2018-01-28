taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Obama'nın 13 yıldır saklanan fotoğrafı yayınlandı

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2005 yılında 'İslam Milleti' hareketinin lideri Louis Farrakhan ile birlikte görüntülendiği bir fotoğrafı internette yayınlandı.

Detay Haber | 28.01.2018 - 02:52..
  1. Haberler
  2. Politika

Northstar News Today'in haberine göre Obama 2005 yılında sıklıkla ırkçılık ve antisemitizm yapmakla suçlanan İslam Milleti hareketinin lideri Louis Farrakhan ile görüntülendi.

SİYASİ KARİYERİ ETKİLENMESİN DİYE..

Fotoğrafı çeken ünlü fotoğrafçı Askia Mohammad ise, o zaman ABD Senatosu'nın üyesi olan Obama'nın siyasi kariyerinden endişe ederek görüntüleri yayınlamama kararı aldı.

Obama'nın 13 yıldır saklanan fotoğrafı yayınlandı

Muhammad, "O zaman fotoğrafı yayınlamaktan vazgeçtim ve sırrı saklamaya yemin ettim. (Obama) başkan adayı olduktan sonra da, ABD başkanı ilanından sonra da, başkanlık yaptığı 8 yıl boyunca da bu fotoğraf gizli kaldı" açıklamasında bulundu.

Muhammad, Trice Edney News Wire haber portalına verdiği röportajda, "Fotoğraf yayınlansaydı 2008'deki başkanlık seçimi ciddi şekilde etkilenirdi" görüşünü dile getirdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

213
Çavuşoğlu'ndan Yılmaz'a: Başkonsolos değilim diyen korkak

Çavuşoğlu'ndan Yılmaz'a: Başkonsolos değilim diyen korkak

61
Reza Zarrab'ın nerede olduğu belli değil

Reza Zarrab'ın nerede olduğu belli değil

13
Afrin şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

Afrin şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

24
Kadıköy'de yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kadıköy'de yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

7
Vagner Love'dan Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na mesaj

Vagner Love'dan Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na mesaj

2
BTK'dan sosyal medyada Afrin provokasyonlarına geçit yok

BTK'dan sosyal medyada Afrin provokasyonlarına geçit yok

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM