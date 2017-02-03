taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7402
EURO
4,0243
ALTIN
145,98
PETR
56,8200

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı.

03.02.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. Ekonomi

enflasyon

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyatları Endeksi, Ocak ayında yüzde 2,46 arttı.

YÜZDE 7,76 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Bu artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.76 artış gerçekleşti.

BEKLENTİ 1,78'Dİ

Piyasalardaki genel beklenti TÜFE'nin Ocak ayında yüzde 1.78 artacağı yönündeydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.

TÜFE-ÜFE YÜKSELDİ

Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ocak'ta yüzde 3.98 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 9.22, ÜFE ise yüzde 13.69 artış gösterdi.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşti.

 


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

Bakanlar Kurulu'ndan ÖTV ve KDV kararları

192
Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

Başbakan Yıldırım'dan Çipras'a mektup

65
ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

ABD Rakka'da YPG'den vazgeçiyor

32
Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

14
Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

Melania Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmeyeceği iddiası

7
Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde

2
Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

Die Zeit Türk-Alman ilişkilerini evliliğe benzetti

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM