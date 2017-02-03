Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyatları Endeksi, Ocak ayında yüzde 2,46 arttı.

YÜZDE 7,76 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Bu artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.76 artış gerçekleşti.

BEKLENTİ 1,78'Dİ

Piyasalardaki genel beklenti TÜFE'nin Ocak ayında yüzde 1.78 artacağı yönündeydi.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA

Aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.

TÜFE-ÜFE YÜKSELDİ

Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ocak'ta yüzde 3.98 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 9.22, ÜFE ise yüzde 13.69 artış gösterdi.

DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşti.



