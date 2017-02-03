Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyatları Endeksi, Ocak ayında yüzde 2,46 arttı.
YÜZDE 7,76 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ
Bu artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7.76 artış gerçekleşti.
BEKLENTİ 1,78'Dİ
Piyasalardaki genel beklenti TÜFE'nin Ocak ayında yüzde 1.78 artacağı yönündeydi.
EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA
Aylık en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış gerçekleşti.
TÜFE-ÜFE YÜKSELDİ
Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Ocak'ta yüzde 3.98 yükseldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 9.22, ÜFE ise yüzde 13.69 artış gösterdi.
DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP GİYİM VE AYAKKABI
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,99 oranında düşüş gerçekleşti.