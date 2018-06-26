Öcalan'ın bir yeğeni daha milletvekili oldu

1 Beyaz eşya alışverişine çıkacaklar için tavsiyeler Türkiye’de, düğün alışverişlerinde yapılan hatalar en çok beyaz eşya alırken yaşanıyor. İşte bunun önüne geçmek için alışverişe çıkarken dikkat etmeniz gerekenler...

2 Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce anlaşmaya vardığı Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Avrupa otomotiv pazarı 5 ayda yüzde 2,5 büyüdü Avrupa otomotiv pazarı 2018'in ocak- mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 büyüyerek 8 milyon 145 bin 984'e ulaştı.

4 Dört hayat bir hikaye: Yeşil Yol Bir ailenin bambaşka özellikli dört çocuğunun hikayesi, sizi de saracak…

5 Kılıçdaroğlu’na cephe alan CHP’liler Kılıçdaroğlu’na karşı isyan bayrağını kaldıran CHP’liler sosyal medyada #Saat20deCHPönüne hashtag’ini açtı. CHP Genel Merkezi’nde toplanma çağrıları yapılıyor.

6 Simav’da ilk defa üniversite sınavı yapılacak Kütahya’nın Simav ilçesinde ilk defa yapılacak olan YüksekÖğretim Kurumları Sınavı (YKS), için gerekli tedbirler alındı. Şehirde ilk defa üniversite sınavı yapılacak.