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ODTÜ, tornavida tasarımıyla ödül kazandı

ODTÜ'lü tasarım ekibi ABD'de düzenlenen "Uluslararası Tasarım Oscarları" Yarışması'nda "Owl Bits" isimli tek elle kullanılabilen hassas çalışan bir tornavida ile bronz ödüle layık görüldü.

AA | 26.07.2018 - 15:43..
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ODTÜ, tornavida tasarımıyla ödül kazandı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlenen, uluslararası alanda en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu yarışmanın 2017-2018 yılı sonuçları açıklandı.

Gürsu ve Designnobis ekibi, bu yılki yarışmadan 4 ödülle döndü.

ODTÜ Teknokent'te yer alan endüstriyel tasarım ve inovasyon merkezinde geliştirdiği ürünlerle dünyanın çeşitli yarışmalarında ödül kazanan Gürsu ve ekibinin geliştirdiği "ConSoLight" isimli deniz feneri tasarımı ABD'den hem altın hem gümüş ödül kazandı.

GÜNEŞ ENERJİLİ DENİZ FENERİ

Doğal enerji kaynağının yüksek verimli kullanımını sağlayan ConSoLight, düşük maliyeti, yüksek performansı ile uluslararası pazarda güçlü ve öncü bir çözüm olarak yerini alarak ihraç potansiyeli yüksek bir ürün olarak dikkati çekti.

Güneş enerjili deniz feneri, bulundurduğu piller ile gün boyu güneş ışıklarını toplayarak geceleri uzun saatler boyunca su yüzeyini aydınlatıyor. Böylelikle yenilenemeyen hiçbir kaynağı tüketmiyor. Aynı zamanda, büyük bir güç kaynağına sahip olduğundan, düşük güneş ışığı alan bölgelere de uygunluk ve yüksek çalışma performansı sağlıyor. Hem işaretleme ışığı hem de balıkçılık ekipmanı olarak yüzen bir deniz feneri olarak kullanılabilen tasarım, balıkçıların ihtiyaçlarına çözümler getiriyor.

Türk ekibin "ConSoLight" tasarımı, yarışmanın "sürdürülebilir yaşam-çevre koruma" kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken, "alternatif enerji kaynakları ekipmanı tasarımı" kategorisinde altın ödül kazandı.

ODTÜ, tornavida tasarımıyla ödül kazandı

ÇİFT GÖVDELİ KATAMARANA GÜMÜŞ ÖDÜL

Ekibin ödül kazandığı bir diğer tasarım ise "Taxea" isimli İstanbul Boğazı için geliştirilen çift güverteli katamaran oldu. 65 yolcu kapasiteli ve yüksek performanslı malzemelerin kullanıldığı özel katamaran, ışık alan ferah tasarımı için çoğunlukla geniş cam paneller barındırıyor. Taxea, yarışmanın "deniz ulaşımı-tekne tasarımı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

TEK ELLE KULLANILABİLEN TORNAVİDA

Designnobis'in "Owl Bits" isimli tasarımı ise tek elle kullanılabilen hassas çalışan bir tornavida setinden oluşuyor. Hafif ve kompakt tasarımı ile öne çıkan ürün, malzeme seçimleriyle konforlu ve uzun vadeli kullanım sağlıyor. Set, deri kılıfı sayesinde giysilere takılarak günlük ya da özel amaçlı kullanımda kullanıcıya anında yardımcı oluyor. Owl Bits, "diğer ürün tasarımları" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

ODTÜ, tornavida tasarımıyla ödül kazandı

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