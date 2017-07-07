ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2312 öğrencisinin katıldığı mezuniyet töreninde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

GÜVENLİKÇİ BAYKAL'IN OĞLUNA KAFA ATTI

Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen öğrenci yakını güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri tartışma sırasında bir kişiye kafa attı. Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, o öğrenci yakınının CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı.

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