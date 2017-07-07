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ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreninde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal'a kafa attı.

07.07.2017 - 13:46
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ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2312 öğrencisinin katıldığı mezuniyet töreninde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

GÜVENLİKÇİ BAYKAL'IN OĞLUNA KAFA ATTI

Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen öğrenci yakını güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri  tartışma sırasında bir kişiye kafa attı. Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, o öğrenci yakınının CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı.

ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı VİDEO

ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

ODTÜ'de saldırıya uğrayan kişi Deniz Baykal'ın oğlu çıktı

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