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Ödüllü Tina uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Mersin'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği Tina, bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

DHA | 24.10.2018 - 08:38..
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Mersin'de Narkotik Şube'de görevli 6 yaşındaki köpek Tina, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Hassas köpek Tina, bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

Ödüllü Tina uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

100 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULDU

Kent girişinde durdurulan TIR'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Narkotik köpeği 'Tina', aracın malzeme deposuna tepki verdi. Yapılan aramada, buraya gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Ödüllü Tina uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.'yı gözaltına aldı.

Ödüllü Tina uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevk edileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.


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