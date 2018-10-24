Ödüllü Tina uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Mersin'de Narkotik Şube'de görevli 6 yaşındaki köpek Tina, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Hassas köpek Tina, bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

100 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULDU

Kent girişinde durdurulan TIR'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Narkotik köpeği 'Tina', aracın malzeme deposuna tepki verdi. Yapılan aramada, buraya gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.'yı gözaltına aldı.

Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevk edileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.





